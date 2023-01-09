Бывший заместитель прокурора Новосибирской области признал вину в суде

В Новосибирске 9 января начался судебный процесс по делу бывшего заместителя прокурора области Андрея Турбина. Экс-прокурор Турбин, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция — от восьми до 15 лет лишения свободы), признал вину. С предъявленным обвинением согласился и второй фигурант дела, предприниматель Сергей Белоус, которому вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-прокурор Андрей Турбин (справа)

Фото: Влад Некрасов Экс-прокурор Андрей Турбин (справа)

Фото: Влад Некрасов

По данным Генпрокуратуры, в 2017-2018 годах заместитель прокурора области Андрей Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн руб. и $1 тыс. Ее, говорится в деле, передал коммерсант Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью УК. Михаил Колмогоров, по информации надзорного ведомства, находится в розыске.

Андрея Турбина задержали в феврале 2022 года. Следователи центрального аппарата СКР предъявили ему обвинение в коррупции. По решению Центрального районного суда бывшего зампрокурора области, который курировал следствие и уголовно-судебное направление ведомства до отставки в 2018 году, заключили под стражу. В последующем Андрея Турбина перевели под домашний арест. В декабре 2022 года расследование дела было завершено и оно поступило на рассмотрение Центрального райсуда.

Кроме того, под следствием находятся экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, который занимал эту должность в 2015–2018 годах, и другой его заместитель Любовь Кузьменок. Они также обвиняются во взяточничестве.

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Илья Николаев