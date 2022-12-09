Переквалификацию оценили в 3 млн рублей

Перед судом предстанет бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин. Следствие считает, что за взятку более 3 млн руб. зампрокурора должен был помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ и вынести необходимое процессуальное решение. О том, признал ли он вину, неизвестно. Также возбуждены уголовные дела в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и другого его заместителя Любови Кузьменок, их тоже обвиняют в коррупции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Судебного департамента в НСО Фото: Управление Судебного департамента в НСО

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области 62-летнего Андрея Турбина. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Андрея Турбина задержали в феврале 2022 года. Следователи центрального аппарата СКР, командированные в Новосибирск, предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет). По решению Центрального районного суда бывшего зампрокурора области, который курировал следствие и уголовно-судебное направление ведомства до отставки в 2018 году, заключили под стражу. В августе Новосибирский областной суд смягчил ему меру пресечения. Андрея Турбина перевели под домашний арест, установив ряд ограничений. В частности, ему запретили покидать квартиру, пользоваться средствами связи, включая интернет, общаться с фигурантами дела.

Силовики хранили молчание до завершения расследования резонансного дела. Первый комментарий по теме следственное ведомство дало только в четверг. По информации СКР, один из предпринимателей передал зампрокурора области Андрею Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 млн руб. Вознаграждение полагалось за помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК РФ для одного из подследственных, вынесение необходимого процессуального решения по делу и информирование о его ходе и результатах. О том, признал ли вину экс-прокурор, следствие не сообщает. Адвокат Андрея Турбина Юрий Голубицкий воздержался от комментариев, пояснив, что ему нужно получить разрешение подзащитного.

В центральном аппарате СКР более года расследуются дела в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, который занимал эту должность в 2015–2018 годах, и другого его заместителя Любови Кузьменок. Они также обвиняются во взяточничестве. После возбуждения дела Любовь Кузьменок была объявлена в розыск. В последующем она добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. Владимир Фалилеев содержится в СИЗО Новосибирска, Любовь Кузьменок — в одном из следственных изоляторов Москвы.

Андрей Турбин родился в июне 1960 года в Омске, окончил юридический факультет Омского государственного университета. Службу в надзорном ведомстве начал в 1982 году. Он поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области, заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. С этого поста в классном чине старший советник юстиции (соответствует званию полковника) он ушел на пенсию в 2018 году. Андрей Турбин награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, ведомственными медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Константин Воронов