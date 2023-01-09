В Барнауле пожарный пострадал при тушении торгового центра

В Барнауле произошел пожар в торговом центре, его площадь составила около 500 кв. м. Пострадал один пожарный, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:41 9 января по местному времени (20:41 8 января по московскому). Загорелся склад автомобильных шин на третьем этаже. «Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей»,— говорится в сообщении ГУ МЧС. В момент начала пожара в здании находились два охранника, они самостоятельно вышли из здания.

На данный момент открытое горение ликвидировано. К тушению задействовали 92 человек и 27 единиц техники.

Леонид Уварчев