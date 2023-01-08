Ксения Собчак озаботилась состоянием женской консультации в Перми

Популярная российская блогерша Ксения Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» раскритиковала состояние “Женской консультации №2”, входящей в “ГБУЗ Городская поликлиника №7” (Пермь).

На опубликованному видеоролике показывается внутреннее состояние здания. «Невооружённым взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали ещё дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом, пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно. Ремонт нужен основательный, а не для отвода глаз» - говорится в сообщении.

В конце телеграмм-канал госпожи Собчак пожелал краевому Минздраву обеспечить достойные условия, как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений. В краевом Минздраве прокомментировать ситуацию обещали завтра.