Лукашенко в ответ на слухи о своих болезнях пообещал жить дальше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его «хоронят», приписывая новые болезни. В ответ он пообещал «жить дальше». Сегодня, 8 января, он посетил храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок в разговоре с господином Лукашенко заявил, что, пока тот будет в Белоруссии, «все будет хорошо». Видео с их беседой опубликовал Telegram-канал издания «SB.BY Беларусь сегодня».

— То есть умирать мне пока нельзя? — спросил протоиерея белорусский президент.

— Никак! — ответил ему отец Андрей.

Александр Лукашенко заявил, что его «все хоронят, хоронят эти беглые», имея в виду уехавших из республики оппозиционеров.

«Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» — заключил президент Белоруссии.

Дарья Эрозбек