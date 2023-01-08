Башкирия скорректирует работу чиновников из-за морозов

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов, минтрансу, мистерству ЖКХ, а также «всем ответственным службам организовать работу с учетом погодных условий».

«Жителей республики прошу одеваться теплее, когда выходите из дома, быть аккуратными на дорогах и внимательными друг к другу»,— попросил господин Хабиров в соцсетях.

В последние дни в Башкирии сохраняется морозная погода. По данным регионального МЧС, с 8 по 10 января в ночные и утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до –40…–42°C. Потепление ожидается во второй половине следующей недели.

Булат Баширов, Уфа