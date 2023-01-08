В Южном Судане задержаны журналисты за видео с обмочившимся президентом

Правоохранительные органы Южного Судана задержали шестерых журналистов по делу о распространении видео, на котором президент Салва Киир обмочился на официальном мероприятии. Об этом сообщил национальный союз журналистов.

Ролик появился в соцсетях в декабре 2022 года. Его не транслировали по местному телевидению.

Задержаны журналисты национальной телерадиокомпании SSBC. По данным союза журналистов, задержанных подозревают в том, что «они знают, как появилось видео с президентом, который помочился под себя» (цитата по Reuters). Власти не ответили на запрос агентства.

Салва Киир возглавляет Южный Судан с момента обретения страной независимости в 2011 году. Чиновники неоднократно опровергали слухи о болезнях президента.

Леонид Уварчев