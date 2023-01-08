Ярославские следователи проводят проверку по факту взрыва «Газели» на трассе

Следственное управление СК РФ по Ярославской области организовал доследственную проверку по факту возгорания автомобиля «Газель» на трассе М-8. В пресс-службе СК пояснили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В качестве наиболее вероятной причины возникновения возгорания следствием рассматривается неосторожное обращение с газовым оборудованием. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— рассказали в СК.

«Ъ-Ярославль» стало известно, что ДТП в Ярославском районе произошло примерно в 21:00. Водитель ехал, началось горение под капотом, в результате он остановил «Газель» и пытался потушить, но машина вспыхнула.

Алла Чижова