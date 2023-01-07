Подавший сигнал тревоги самолет рейса Мурманск—Москва благополучно приземлился

Пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Самолет благополучно сел в Шереметьево. Причины подачи сигнала тревоги неизвестны.

По словам собеседника агентства, самолет установил сигнал ответчика «general emergency» (общий аварийный сигнал, используемый на борту воздушных судов в чрезвычайных ситуациях).

Самолет находился на высоте более 10 тыс. метров во время подачи сигнала. После этого он снизился до высоты около 7,3 тыс. м и следовал на ней.

Дарья Эрозбек, Леонид Уварчев