«Вкусвилл» может открыть мини-магазины

Ритейлер «Вкусвилл», специализирующийся на продаже продуктов для здорового питания, планирует открывать новые торговые точки и развивать традиционную розничную сеть, несмотря на хорошие продажи в онлайн-магазине. Представители ритейлера также рассматривают возможность открытия магазинов уменьшенного формата.

«От офлайна мы точно никуда не уйдем. Магазины нужны, в них ходят покупатели, и это наша основная база. Мы открываем новые точки, но уже не такими темпами... Про новые форматы мы пока думаем. Возможно, это могут быть маленькие "Вкусвиллы", но пока это все на стадии обсуждения»,— рассказали «РИА Новости» в компании.

Во «Вкусвилле» отметили, что их покупатели в онлайне и офлайне — это одни и те же люди, которых представители сети рассматривают как «гибридных клиентов». «Им становится удобнее заходить пару раз в неделю в магазин, но при этом чаще заказывать в онлайне. И, конечно же, офлайн-магазины выполняют функцию дарксторов, когда наши склады не справляются в пиковую нагрузку»,— пояснили агентству в руководстве ритейлера.

Формат мини-магазинов торговых сетей часто вводят европейские и американские ритейлеры, к примеру, французский Carrefour. В них представлен ограниченный ассортимент продукции, также доступной для покупки в «полноценных» розничных магазинах. В структуре «Вкусвилла» также работают магазины измененного формата «ВкусвиллАйс», 95% ассортимента которых составляют замороженные продукты.

Андрей Сапожников