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В Ярославле продлят школьные каникулы из-за морозов

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что в школах города для учеников 1-4 классов 9 января 2023 года будет неучебным днем в связи с заморозками. Также для учеников 5-11 классов в понедельник будет действовать режим свободного посещения занятий, то есть родители самостоятельно определяют, пойдет ли ребенок в школу.

«Детские сады работают в обычном режиме. Родители также самостоятельно принимают решение о посещении детского сада и сообщают воспитателям»,— написал господин Молчанов в соцсетях.

В мэрии Ярославля пояснили, что медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна, а образовательный процесс для тех, кто пришел на занятия, будет организован в обычном режиме. Для отсутствующих — информация о темах и домашних заданиях будет размещена в электронных дневниках.

«Ъ-Ярославль» сообщал, в Ярославле введен режим повышенной готовности к ЧС с 6 января 18:00. Введение режима связано с падением температуры воздуха до -30 градусов.

Алла Чижова

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