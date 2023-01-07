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МЧС предупреждает об аномально холодной погоде в Курганской области

В Курганской области ожидается аномально холодная погода с 8 по 12 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов и более ниже нормы, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

По данным Курганского гидрометцентра, ночью и днем 8 января ожидается до -23,-28 градусов Цельсия, а при пояснении до -33 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области призывают жителей региона к «сознательности, ответственному поведению» и соблюдению правил пожарной безопасности во время морозов.

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