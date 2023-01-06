Посольство РФ в Чаде опровергло сообщения о госперевороте в республике

Западные СМИ нагнетают обстановку, публикуя информацию о якобы новой попытке госпереворота в Чаде, которая на самом деле произошла месяц назад. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Чаде. Там отметили, что западные СМИ выполняют дестабилизирующую роль.

Накануне, 5 января, ряд СМИ, в том числе Reuters, сообщали, что группа из 11 военных попыталась совершить госпереворот в Чаде. Информация передавалась со ссылкой на министра связи и представителя временного правительства республики Азиза Махамат Салиха, который утверждал, что власти намерены найти ответственных за случившееся. Отряд протестующих военных возглавлял председатель Чадской организации по правам человека Барадин Бердей Таргио.

В посольстве РФ пояснили, что речь шла о расследовании уголовного дела, которое ведется с декабря 2022 года. В посольстве РФ подчеркнули, что Азамат Салих информировал население о ходе расследования.

До 2021 года должность президента республики занимал Идрис Деби. Его сын Махамат Деби после смерти отца захватил власть в Чаде и сформировал временное переходное правительство. Он сообщал, что переходный период продлится 1,5 года, после чего страной будет управлять избранное правительство. Переходный период закончился в октябре 2022 года, из-за чего в стране прошли массовые демонстрации. Однако временное правительство продлило срок своих полномочий еще на два года.

Лусине Баласян