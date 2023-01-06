В Удмуртии собственники квартир погасили долги за капремонт на сумму более 520 тысяч рублей

Жители Удмуртии погасили долги за капремонт на общую сумму более 520 тыс. руб. Всего в Фонд капитального ремонта в рамках акции «Новый год — без долгов!» поступило 26 заявок. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, прием заявлений продолжается.

Принять участие в акции могут собственники квартир в домах, которые накапливают средства на капитальный ремонт на общем счете регионального оператора. Им необходимо до 20 января оплатить задолженность и направить пакет документов в адрес Фонда. Также до 20 февраля принимаются заявления на списание пеней.

«Все участники акции, оплатившие в полном объеме задолженность по взносам за капремонт, получают возможность сэкономить на оплате начисленных пеней, а Фонд капитального ремонта собирает недополученные в результате накопившихся долгов средства. Это нужно и должникам, и регоператору. Уровень собираемости взносов – это один из самых важных показателей, от которого зависит реализация региональной программы капитального ремонта. Все средства Фонд направляет исключительно на выполнение работ в многоквартирных домах республики»,— сказала директор Фонда капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская.