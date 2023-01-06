Облик павильонов общественного транспорта изменят для защиты от ветра

В Санкт-Петербурге доработают облик павильонов остановок общественного транспорта. Макет предложили комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и Союз дизайнеров, однако его нередко подвергали критике. Итоговое решение должны найти до середины 2023 года, сообщили в комитете по благоустройству города.

Главной задачей стоит обеспечение защиты горожан от ветра и осадков. Не исключено, что в некоторых районах появятся остановки закрытого типа. Однако ставить такие конструкции в центре города запрещено. Комблаг при технической возможности в 2023 году намерен ставить новые конструкции павильонов с более широкими боковыми стеклами.

Всего в 2022 году в Петербурге установили 317 новых павильонов. 166 из них заменили старые, еще 151 конструкцию установили там, где остановок и вовсе не было. На 2023 год запланирован монтаж 868 павильонов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте