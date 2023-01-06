Трое молодых людей задержаны в Ростове из-за планов поджога военкомата

В Ростове-на-Дону задержаны три человека, планировавших поджечь военкомат, сообщил Telegram-канал Baza. Источник в правоохранительных органах Ростовской области подтвердил «Ъ-Юг» данную информацию.

Согласно сведениям источника, задержание прошло ночью 3 января. Трое молодых людей в возрасте от 17 до 21 года планировали поджечь здание военкомата бутылками с зажигательной смесью, но не смоги осуществить свои планы. Один из задержанных – Илья К. – студент колледжа технологий машиностроения, второй – Иван Б. – обучающийся института управления. Про статус третьего участника, Ахмеда Р., ничего не сообщается. Дома у молодых людей прошли обыски.

Анастасия Назарова