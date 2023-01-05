В Чебоксарах из-за пожара в многоэтажном доме пострадали более 10 человек

В квартире на втором этаже девятиэтажного дома в Чебоксарах произошел пожар, в результате, по предварительным данным, пострадали более десяти человек, из них как минимум шестеро — дети. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что из-за пожара на ул. Шевченко пострадали 15 человек, из них — 8 детей. По последним данным экстренных служб, пострадавших уже 17.

Тем временем в полиции сообщили, что собственник жилого помещения, в котором произошел пожар, задержан. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, приводит телеканал «Звезда» выдержку из сообщения полиции.

По данным экстренных служб, площадь пожара составила 20 кв. м. «Два ребенка — одного года и трех месяцев — находятся в тяжелом состоянии»,— сообщил собеседник ТАСС. Господин Николаев сообщил, что на месте задействованы все оперативные службы, оказывается необходимая медицинская помощь.

По уточненным данным, при пожаре пострадали 17 человек, из них — 8 детей и 9 взрослых. Об этом сообщают экстренные службы.

Мария Федотова