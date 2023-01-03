Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 января

19:08. Добровольцы территориальной обороны из Курска и Белгорода на новогодних каникулах проходят обучение в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер», сообщает «РИА новости».

17:50. Координатор отделения ЛДПР в Липецкой области Анатолий Емельянов заявил, что партийцы намерены инициировать в счетной палате региона проверку в отношении местного государственного телеканала «Липецктайм», в эфире которого в новогоднюю ночь показали концерт Раймонда Паулса с участием Аллы Пугачевой.

«Намеренно это, не намеренно, но очевидно, что запускают не просто концерт с участием Пугачевой, а концерт, который приурочен к дню рождения композитора, являющегося гражданином Латвии и допускавшего негативные высказывания в адрес России. Пока на областном телевидении транслировали концерт латышского композитора, в Латвии штрафовали русских людей, запускавших фейерверки в одно время с наступлением Нового года по московскому времени»,- заявил «Подъему» господин Емельянов.

По его словам, депутаты от ЛДПР будут требовать уволить руководство телеканала

17:23. В Воронеже режим повышенной готовности для экстренных служб введен до 9 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии облцентра. В документе указано, что руководителям структурных подразделений администрации города на время действия режима необходимо обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц, организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях. Также необходимо уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, предусмотреть проведение эвакуационных мероприятий.

16:21. В Белгородской области произошло ЧП. Местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в ближайшую Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пока известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. О более точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Минобороны РФ: «В том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 января