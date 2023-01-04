«Трактор» уступил питерскому СКА в домашнем матче

Хоккейный клуб «Трактор» проиграл СКА (Санкт-Петербург) со счетом 3:9 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас челябинская команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — по итогам 47 игр в ее активе 44 очка.

Счет в матче открыли игроки СКА. В первом периоде дважды отличился Дмитрий Яшкин, одну шайбу «черно-белым» забросил Дамир Жафяров. Во втором отрезке преимущество питерцев усилили Марат Хуснутдинов, Михаил Пашнин и Михаил Воробьев. Ответные шайбы забросили Сергей Калинин и Никита Тертышный.

В завершающем периоде отличился форвард «Трактора» Владимир Ткачев. Закрепили победу СКА оформивший хет-трик Дмитрий Яшкин, нападающие Марат Хайруллин и Никита Гусев.