Минобороны назвало причиной гибели военных при обстреле Макеевки использование телефонов

Первый замначальника главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил, что причиной гибели 89 российских военнослужащих при обстреле здания ПТУ системами HIMARS в Макеевке в новогоднюю ночь стало использование мобильных телефонов. В Минобороны пообещали наказать виновных в гибели солдат должностных лиц.

«В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника»,— заявил господин Севрюков на брифинге. Среди погибших был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке. В это время, по его словам, мобилизованные сидели за праздничным столом.

На следующий день информацию подтвердили в Минобороны России и сообщили, что при обстреле здания ПТУ погибли 63 военных. Среди погибших в Макеевке были военнослужащие из Самарской области, об этом говорил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Анастасия Ларина