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Коммерсантъ FM
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В одном из московских отелей нашли мумифицированную женщину

В лофт-отеле в Таганском районе Москвы нашли тело мумифицированной женщины. Следов борьбы, насильственной смерти и телесных повреждений на трупе нет. Об этом сообщил «Пятый телеканал» со ссылкой на полицию.

По информации телеканала, тело обнаружили в ночь на 2 января. Погибшая была одета только в нижнее белье и лежала на спине на кровати в номере. К моменту обнаружения ее тело было мумифицировано, также начался процесс «гнилостных изменений».

Личность женщины установлена, ее имя не приводится. Как пишет «Пятый канал», погибшая — 34-летняя уроженка Тюмени. Причины смерти не сообщаются.

Олеся Павленко

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