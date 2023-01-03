МЧС предупредило об аномальных морозах в Свердловской области

С 4 по 8 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода до -30 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели просят отказаться от дальних поездок, не проводить работы на открытом воздухе, и не выходить из дома без варежек, шапки, шарфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным уральского Гидрометцентра, 4 января температура воздуха ночью в Свердловской области составит -14°…-19°, при прояснении -22°…-27°, на севере — до -30°. Днем прогнозируется -13°…-18°, в горах и низинах -21°…-26°. Местами небольшой снег. Ветер западной четверти 2-7 м/с.

В четверг, 5 января, температура ночью составит -19°…-24°, при прояснении — -27°…-32°. Днем ожидается -14°…-19°, в горах и низинах — -22°…-27°. Местами небольшой снег. = Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.

В пятницу, 6 января, ночью температура воздуха составит -21°…-26°, при прояснении — -28°…-33°. Днем ожидается -16°…-21°, в горах и низинах — -23°…-28°. Местами небольшой снег. Ночью ветер западный, днем восточный 3-8 м/с.

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