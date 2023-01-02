Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 января

17:44. В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Вязовое. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Однако снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. «Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия»,- сообщил глава региона в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм канал губернатора Вячеслава Гладкова Фото: телеграм канал губернатора Вячеслава Гладкова

17:15. Часть снарядов при обстреле Мурома на Белгородчине прилетела на кладбище. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, «не менее 15 могил повреждено - выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники». Он пообещал в середине недели обследовать территорию повторно, «чтобы понять, как это все восстанавливать».

15:04. Сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по факту обстрела вооруженными силами Украины села Муром в Белгородской области. Следователи намерены установить «обстоятельства произошедшего», а «действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка».

13:51. Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть повреждения в двух частных домовладениях: осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль.

13:40. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сегодня посетил Центр обработки вызовов в поселке Северный под облцентром. Он поблагодарил сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы региона, которые были на дежурном посту и всю новогоднюю ночь, пожелал «как можно больше спокойных смен в наступившем году». В центре диспетчеры круглосуточно принимают звонки по единому номеру «112» от жителей Белгорода и пригорода, а при необходимости работают со всей областью.

11:35. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о посещении в Южном федеральном округе одного из медицинских учреждений, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие из Курской области. Как пояснил в своем телеграм-канале глава региона, он поздравил земляков с Новым годом: «Среди бойцов есть настоящий герой: курянин накрыл собой гранату и спас товарищей. Вручил земляку нагрудный знак от Курской области за верность долгу и мужество. Желаем скорейшего выздоровления всем нашим парням! И хочу поблагодарить врачей: они тут просто творят чудеса»!

10:35. Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Как сообщили в правительстве региона, БПЛА был запущен с территории Украины: «Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 января