В ДТП на трассе в Свердловской области погибли девушка и пятилетний ребенок

В ночь на 3 января на 319 км трассы «Пермь-Екатеринбург» автомобиль Lada Largus столкнулся с Renault Duster, в результате чего два человека погибли, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 30-летний водитель Lada Largus, ехавший из Екатеринбурга в Пермь, выбрал повышенную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В ДТП погибли пассажи Lada — пятилетний ребенок и 22-летняя девушка. Травмы получили водители легковушек и еще четверо пассажиров Lada, в том числе мать погибшего мальчика.

Водитель Lada — житель Башкирии, имеет стаж вождения 11 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался семь раз. В ГИБДД отметили, что в Lada были пристегнуты только водитель и ребенок.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте