Пригожин попросил проверить луганский морг на халатность из-за задержки выдачи тел военных

Основатель частной военной компании Вагнера и бизнесмен Евгений Пригожин попросил МВД и Минздрав проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших в ходе боевых действий на Украине военных. Его ответ на вопрос издания «Накануне» опубликовал пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

«А вот те, кто должен выдавать документы на наших убитых товарищей, как мы видим, отдыхают уже с начала войны. Для многих из них убитый боец — это неодушевлённая вещь в пластиковом мешке, поэтому в Луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием»,— заявил господин Пригожин. По его словам, сотрудники морга выдают документы о смерти в течение трех-четырех месяцев.

«По этому поводу я уже неоднократно обращался к Министру здравоохранения, направил ему письмо, а также написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны Луганского морга»,— рассказал бизнесмен.

2 января Евгений Пригожин сообщил агентству «РИА Новости», что погибших бойцов ЧВК Вагнера хоронят на отдельном кладбище в станице Бакинская Краснодарского края. По его словам, сейчас там 93 могилы.

Анастасия Ларина