Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кузбассе, в котором погибли пять человек

В Кузбассе следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП.

Сообщение, что на трассе в Топкинском районе столкнулись LADA Granta и грузовой автомобиль, поступило дежурным службам 2 января в 13:10 местного времени. Все погибшие находились в легковом автомобиле, среди них – девятилетний ребенок.

По данным прокуратуры Кемеровской области, предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

На месте происшествия работает следственная группа, назначена автотехническая экспертиза. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Анна Егорова

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