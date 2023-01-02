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100 новых модульных домиков для туристов построили в Удмуртии

В Удмуртии завершается реализация проекта по созданию модульных отелей. В республике построили 100 новых домиков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они представляют собой модули-конструкторы с отдельными номерами с одной или несколькими комнатами со всеми удобствами и коммуникациями для круглогодичного проживания. Размещены они на территориях 10 туристических локаций.

Модульные домики появились в Сарапуле, Сарапульском районе, Воткинске, Воткинском районе, в эко-зоне «GLAMPING КАМСКИЙ», в Завьяловском районе и в Ижевске. Сейчас они полностью построены, мебелированы и находятся в стадии тестирования сервиса.

Объектам предстоит пройти классификацию и свидетельство по системе звезд. Первые объекты уже прошли классификацию, например, курорт активного отдыха «Нечкино» получил категорию «три звезды». В ближайшие дни ожидается получение категорий также и других объектов.

«Для Агентства по туризму Удмуртской Республики это большой проект. Создали 10 новых туристических локаций, часть из которых уже активно принимает гостей. Сейчас идут брони на новогодние каникулы, а предприниматели проходят классификацию и получают свою заслуженную «звездность», — рассказала руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Напомним, что размер субсидии выделенной из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», составил 150 млн рублей. Обязательным условием ее получения являлось 50% софинансирование со стороны предпринимателей, планирующих строительство отелей. Благодаря этому общая стоимость проекта с учетом их вложений составила 322,7 млн рублей.

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