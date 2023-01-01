Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 января

1:12. Жителям приграничного Шебекина Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

1:05. Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет»,— рассказал глава региона. В селе Новая Нелидовка Белгородского района (в 18 км к югу от центра Белгорода по направлению к границе с Украиной) выбиты окна в четырех частных домовладениях.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 декабря