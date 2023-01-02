В Копейске эвакуировали 35 человек из-за пожара в жилом доме

Из-за пожара в многоэтажном жилом доме в Копейске эвакуировали 35 человек. Возгорание началось поздним вечером 1 января, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре на пятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Ильича поступило в 23:30. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось не допустить развития пожара и спасти людей. Из горящего здания, в том числе при помощи спаскомплектов, эвакуировали 35 человек, из них 10 детей. Погибших и пострадавших нет, но несколько десятков человек оказались в полночь на улице, на 20-градусном морозе.

Причины пожара устанавливаются. Началось возгорание в квартире, где жильцы активно праздновали наступление нового года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.