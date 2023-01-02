Земли обанкротившегося уральского экс-депутата Валерия Язева выставили на торги

На аукцион выставили два земельных участка, принадлежащих бывшему депутату Госдумы РФ Валерию Язеву, сообщает Е1.ru. По словам руководителя уральского офиса «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, поскольку сейчас лоты выставлены на торги посредством публичного предложения, значит предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. На текущих торгах цена за участки будет снижаться раз в три дня на шаг в 5% от начальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м. в поселке Рассоха (Свердловская область) выставлен на продажу за 20 млн руб. На территории есть баня площадью 362 кв. м. С участка хорошо виден пруд. Также продается территория площадью 2,9 тыс. кв. м. в Мытищинском районе (Подмосковье) за 18,17 млн руб.

Напомним, в 2020 году Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества. В сентябре 2022 года недвижимость ОАО «Ювелиры Урал», принадлежащего Валерию Язеву, в Екатеринбурге продали с торгов за 165 млн руб.

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