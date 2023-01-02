Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В NASA считают, что Китай может заявить права на территории на Луне после высадки там

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что власти Китая могут заявить свои права на территории на Луне в случае успешной высадки на спутник. По его мнению, Китай может забрать наиболее богатые ресурсами земли Луны.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория"»,— сказал Билл Нельсон в интервью Politico.

Господин Нельсон также сказал, что обеспокоен скоростью подготовки китайской лунной программы. «За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений. Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе»,— сказал он.

Китай работает над своей лунной программой с 1998 года. Пилотируемые полеты к Луне должны начаться в 2030-х годах. Также ожидается, что в 2031-2035 годах Россия и Китай будут строить Международную лунную станцию на поверхности Луны.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...