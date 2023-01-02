В NASA считают, что Китай может заявить права на территории на Луне после высадки там

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что власти Китая могут заявить свои права на территории на Луне в случае успешной высадки на спутник. По его мнению, Китай может забрать наиболее богатые ресурсами земли Луны.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория"»,— сказал Билл Нельсон в интервью Politico.

Господин Нельсон также сказал, что обеспокоен скоростью подготовки китайской лунной программы. «За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений. Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе»,— сказал он.

Китай работает над своей лунной программой с 1998 года. Пилотируемые полеты к Луне должны начаться в 2030-х годах. Также ожидается, что в 2031-2035 годах Россия и Китай будут строить Международную лунную станцию на поверхности Луны.

Олеся Павленко