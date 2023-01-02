В 2022 году Украина вернула из российского плена почти 1600 человек

Украина вернула из российского плена 1596 человек за 2022 год. Из них 1464 человек — военные, еще 132 — гражданские лица. Об этом сообщило Минреинтеграции Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что в процессе обмена пленными также участвовали офис президента Украины, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

В ноябре и декабре между Россией и Украиной прошла серия обменов пленными. 3 ноября прошел один из самых крупных, тогда стороны обменяли пленных по формуле 107 человек на 107. 27 декабря в Минреинтеграции сообщали о том, что с 24 февраля Украина также вернула 869 тел погибших военных.

Что происходило в 312-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко