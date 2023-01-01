FT: Трампа могут разблокировать в Facebook и Instagram до конца месяца

Руководство Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) рассматривает вопрос о разблокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (заблокированы в РФ). Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, решение по этому вопросу будет принято до конца января.

Возможность разблокировки аккаунтов господина Трампа стала обсуждаться в Meta после того, как в конце ноября решение о разблокировке аккаунта бывшего президента США в Twitter принял Илон Маск. Изначально компания Марка Цукерберга планировала принять решение до 7 января. Однако, как утверждают источники FT, из-за неоднозначности такого решения процесс его принятия затягивается. Для этого была создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники из различных групп компании по связям с общественностью и коммуникациям, а также из группы по контентной политике.

Аккаунты Дональда Трампа в Twitter и сервисах Meta были заблокированы в начале 2021 года на фоне событий вокруг захвата Капитолия сторонниками 45-го президента США.

Ранее господин Трамп заявил, что, несмотря на разблокировку, не намерен возвращаться в Twitter.

Кирилл Сарханянц