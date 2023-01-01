Первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Наступивший Новый год в Санкт-Петербурге отличился рекордным температурным максимумом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

С его слов, 1 января 2023 в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдения за погодой. Воздух в городе уже к 7 часам утра прогрелся до 4,8 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем в 2017 году. Более точно установить новый рекорд можно будет после 21 часов, когда снимут показатели с максимальных термометров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра.

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