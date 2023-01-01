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Космонавты «Роскосмоса» и NASA вместе встретили Новый год на МКС

Космонавты «Роскосмоса» и NASA вместе встретили Новый год на Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС один из членов российского экипажа, Дмитрий Петелин.

По его словам, он и его коллеги Сергей Прокопьев и Анна Кикина вместе приготовили свою версию салата оливье с добавлением кукурузы вместо зеленого горошка, который закончился на МКС, а также торт из «интернационального» набора продуктов. После этого они вместе с астронавтами NASA Николь Манн, Джошем Кассадой и Франсиско Рубио отметили праздник в российском сегменте станции.

«Посмотрели фильм "Операция «Ы» и другие приключения Шурика", астронавты тоже посмеялись. Много общались, делились традициями русского Нового года»,— сообщил агентству господин Петелин.

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