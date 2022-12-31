Снятый в Прикамье фильм до конца года не смог собрать в прокате миллиард рублей

Сумма кассовых сборов фильма «Сердце Пармы», по данным Kinobusiness.com, на начало этой недели достигла 930 млн руб. Картина продолжает занимать 4-е место по сборам в уходящем году после фильмов «Последний богатырь: посланник тьмы» (1,735 млрд руб.), «Анчартед: на картах не значится» (1,729 млрд руб.) и «Человек-паук: нет пути домой» (1,157 млрд руб.).

Темп роста кассовых сборов фильма «Сердце Пармы» существенно замедлился. В первый уик-энд после выхода в прокат картина собрала 136,6 млн руб., за последний уик-энд — лишь 1,35 млн руб.

Фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова вышел в прокат 6 октября. Бюджет картины составляет 714,35 млн руб. Восемь уикендов подряд она лидировала по кассовым сборам. Затем уступил фильмам «Елки-9» и другим новогодним и рождественским картинам, а позже