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Коммерсантъ FM
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20 тыс. военных будут обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону Москвы в новогодние праздники

В новогоднюю ночь к противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороне (ПРО) Москвы будут привлечены более 1,8 тыс. военных. Всего за время новогодних праздников и выходных в этих целях будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Более 1 800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь»,— сказано в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС). В ведомстве добавили, что военные будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

1-я армия ПВО и ПРО занимается обороной Москвы и центрального промышленного района России от воздушных атак. Она была создана в августе 2015 года.

Олеся Павленко

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