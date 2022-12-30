Путин разрешил покупателям из недружественных стран платить по долгам за газ в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при взыскании или погашении задолженности за поставки российского газа. Это следует из указа президента.

Соответствующие изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности с покупателя или погашении им задолженности по контракту на поставку природного газа, могут производиться в иностранной валюте с использованием специального счета российского поставщика.

«Специальный счет российского поставщика открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа»,— говорится в документе.

Задолженность считается погашенной с момента зачисления на спецсчет средств, а погашение задолженности не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок при несоблюдении иностранным покупателем соответствующего порядка.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования»,— говорится в документе.

Указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа был опубликован в конце марта. В нем говорилось, что с 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа в ряде случаев производится в рублях. Тогда же Банк Росси определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за природный газ.

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