Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин разрешил покупателям из недружественных стран платить по долгам за газ в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при взыскании или погашении задолженности за поставки российского газа. Это следует из указа президента.

Соответствующие изменения внесены в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности с покупателя или погашении им задолженности по контракту на поставку природного газа, могут производиться в иностранной валюте с использованием специального счета российского поставщика.

«Специальный счет российского поставщика открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа»,— говорится в документе.

Задолженность считается погашенной с момента зачисления на спецсчет средств, а погашение задолженности не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок при несоблюдении иностранным покупателем соответствующего порядка.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования»,— говорится в документе.

Указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа был опубликован в конце марта. В нем говорилось, что с 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа в ряде случаев производится в рублях. Тогда же Банк Росси определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за природный газ.

Новость дополняется

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...