Минстрой: восстановительные работы в новых регионах России идут с опережением

На работах по восстановлению новых регионов России (Херсонской и Запорожской областей и Донбасса) задействованы 42 тыс. человек, в пиковые моменты число строителей достигало 60 тыс. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он отметил, что восстановление новых территорий по итогам 2022 года выполнено с опережением.

«Мирная жизнь восстанавливается и в тех графиках, которые мы перед собой поставили, правительство поставило, президент... Надо отметить, что на 2022 год эту задачу выполнили с некоторым опережением»,— сказал господин Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»). Ранее он говорил, что в новых регионах построили и отремонтировали 1,4 тыс. домов, 780 объектов социальной инфраструктуры.

27 декабря первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин рассказал РБК, что заказчиками восстановительных работ на новых территориях выступают не менее шести госструктур и 55 регионов.

Это, в частности, Фонд развития территорий, который занимается восстановлением инженерной инфраструктуры, подконтрольная Минстрою публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик» — она восстанавливает жилые и социальные объекты — и госкомпания «Автодор», которая занимается дорожной инфраструктурой. Минэнерго отвечает за энергетическую инфраструктуру, объекты газового, электрического хозяйства. Также на новых территориях работают Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны и Минтранс, сообщил господин Ломакин.

Президентский указ о вхождении в состав России Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР был подписан 30 сентября.

Дарья Эрозбек