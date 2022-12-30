Зарубежные СМИ: Как Пеле повлиял на мировой футбол?

В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Легендарный футболист скончался 29 декабря после долгой борьбы с раком. Ему было 82 года. Международный олимпийский комитет признал его лучшим спортсменом XX века, а FIFA лучшим футболистом столетия. О влиянии короля футбола на мировой спорт рассуждают зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Более 60 лет имя Пеле — это синоним футбола, отмечает телеканал CNN. Он выступал на четырех чемпионатах мира и стал единственным игроком в истории, который выиграл три мундиаля. Но его наследие гораздо больше, чем трофеи и выдающиеся результаты. «Я родился, чтобы играть в футбол точно так же, как Бетховен родился, чтобы писать музыку, а Микеланджело родился, чтобы рисовать», — говорил Пеле. Подростком он ушел из дома и начал тренироваться с клубом «Сантос», забив там первый гол еще до своего 16-летия. На его счету — более 600 голов в играх за команду. Но больше всего его помнят за его достижения в составе сборной Бразилии.

Пеле впервые выступил на чемпионате мира в 1958 году, когда страна считалась футбольным аутсайдером. Как вспоминал футболист, сам он был настолько худым, что многие люди считали его не игроком, а талисманом команды. Но как только начался матч, все изменилось, пишет газета The New York Times. Сообщения об успехах Пеле и его стиле игры облетели весь мир. Первый гол на чемпионате он забил в четвертьфинале, в матче против Уэльса. Это был единственный мяч в игре, благодаря которому Бразилия вышла в полуфинал.

Многие его голы стали легендарными. Пеле создал стиль, который назвал Joga Bonito, то есть «красивая игра», в нем ценится умный контроль мяча, изобретательный точный пас и резкая атака. Он стал национальным героем Бразилии. Уже в 1961 году, чтобы отпугнуть европейские команды, желающие его купить, правительство приняло резолюцию, объявившую Пеле неэкспортируемым достоянием.

Но, как напоминает The Wall Street Journal, в семидесятые все поменялось. Пеле перебрался в США и стал выступать за «Нью-Йорк Космос». Там он получал $1,5 млн в год. Пеле привнес международный блеск в Североамериканскую футбольную лигу, которая испытывала большие трудности. В 1977 году спортивный комплекс Meadowlands в Нью-Джерси трижды привлекал более 75 тыс. болельщиков на игры команды. Свою прощальную игру он провел незадолго до 37-летия и назвал ее величайшим моментом в жизни.

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