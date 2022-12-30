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Коммерсантъ FM
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Умер японский архитектор Арата Исодзаки

Лауреат Притцкеровской премии Арата Исодзаки умер в своем доме в префектуре Окинава в Японии в возрасте 91 года, сообщили его представители AFP. Японский архитектор умер в среду, 28 декабря, на похоронах присутствовали только его близкие. Причина смерти не уточняется.

Арата Исодзаки — протеже первого японского архитектора, получившего Притцкеровскую премию, Кензо Танге. Среди самых известных работ господина Исодзаки — Музей современного искусства в Лос-Анджелесе, спортивная арена «Палау Сант-Жорди» в Барселоне, спроектированная для Олимпийских игр 1992 года, Национальный конференц-зал в Дохе, штаб-квартира Walt Disney во Флориде.

Японский архитектор получил Притцкеровскую премию в 2019 году, когда ему было 87 лет. Он сам консультировал семью Притцкеров при учреждении премии и входил в состав жюри.

Господин Исодзаки говорил, что на его становление повлияли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он был свидетелем их последствий в 14 лет, так как жил в городе Оита, который расположен на противоположном берегу от Хиросимы.

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