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Коммерсантъ FM
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Минобороны оснастит ракеты российской матричной головкой самонаведения

Замглавы Минобороны генерал Павел Попов рассказал, что создана первая российская матричная инфракрасная головка самонаведения для авиационных управляемых ракет. Такие ракеты используются для ближнего боя. В октябре прошел эксперимент с использованием этой головки самонаведения, ведомство назвало его успешным.

«В октябре 2022 года в городе Ахтубинске главным управлением совместно с Главным командованием ВКС проведен военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения для оснащения авиационных управляемых ракет "воздух-воздух" малой дальности»,— сообщил замминистра подведомственной газете «Красная звезда».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что в 2022 году на 69–109% выросло количество направляемых в российские войска боеприпасов. Он говорил, что в 2023 году объемы гособоронзаказа будут увеличены в 1,5 раза, что должно позволить обеспечить российскую армию вооружением и техникой на 97%.

Лаура Кеффер

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