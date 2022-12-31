Главные фильмы 2022 года

2022 год вряд ли можно считать благоприятным для киноиндустрии: мир, еще не отойдя от пандемии, погрузился во мрак военных конфликтов и экономического кризиса. Фильмы, датированные этим годом, чаще всего были задуманы, а иногда и начали сниматься раньше, когда деструкция была не столь очевидной. Но в меру способности авторов предчувствовать и предвидеть лучшие фильмы не устарели и точно выражают ощущения сегодняшнего дня.
Леонора, прощай
- Режиссер: Паоло Тавиани
- В ролях: Фабрицио Ферракане, Маттео Питтирути, Дания Марино, Дора Беккер, Натали Рапти Гомес, Клаудио Бигальи, Роберто Херлицка, Роберт Стейнер, Лука Гиллино, Симоне Чьямпи
- Жанр: драма / Италия / 90 мин.
- В прокате: с 15 февраля
Прах писателя Луиджи Пиранделло перевозят из Рима на его родину — Сицилию. Дело происходит после Второй мировой войны, в годы расцвета неореализма, из которого вышел автор фильма Паоло Тавиани. Постепенно картина перерастает в экранизацию одной из самых драматичных и шокирующих новелл Пиранделло «Гвоздь». Экранизация очень свободная. Паоло Тавиани всю жизнь работал вместе со своим братом Витторио — вплоть до его смерти. Режиссер говорит: «Когда мы с Витторио снимаем фильм по литературе (в данном случае, к сожалению, это был только я), мы благодарим автора: "Спасибо, Пиранделло. Но теперь прощай, мы идем своей дорогой!"».
Банши Инишерина
- Режиссер: Мартин Макдона
- В ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон, Барри Кеоган, Пэт Шорт, Гари Лайдон, Джон Кенни, Шила Флиттон, Джон Кэрти, Оливер Фаррелли
- Жанр: драма, комедия / Ирландия, Великобритания, США / 114 мин.
- В прокате: с 5 сентября
Драматург и режиссер ирландского происхождения снял патриотическую трагикомедию. Он посвятил ее своей исторической родине и ее людям с их особенным менталитетом и юмором, говорящим на неподражаемом «английском» языке. Актерская работа Колина Фаррелла в роли местного простака, оказывающегося в итоге совсем не простым, по заслугам отмечена Кубком Вольпи Венецианского фестиваля.
Целиком и полностью
- Режиссер: Лука Гуаданьино
- В ролях: Тейлор Расселл, Тимоти Шаламе, Андре Холланд, Элли Паркер, Мадлен Холл, Кристин А. Дай, Марк Райлэнс, Шон Бриджерс, Анна Виктория Кобб
- Жанр: драма, мелодрама, ужасы / Италия, США / 131 мин.
- В прокате: с 2 сентября
1980-е годы, глубинка Америки. Юные влюбленные находят друг друга по запаху: оба не представляют жизни без поедания человеческой плоти. Каннибализм показан в фильме весьма откровенно, но это не реализм, а метафора. Герои ассоциируются с отщепенцами и бедняками, живущими, точнее выживающими, на обочине консервативного общества, которое отвергло их и получает «обратку». Кроме того, в метафоре закодированы подростковый ужас перед жизнью, юношеское инакомыслие и бунтарство, черный романтизм, ощущение себя как «другого», «не такого, как все». Приз Луке Гуаданьино за лучшую режиссуру в Венеции.
Треугольник печали
- Режиссер: Рубен Эстлунд
- В ролях: Харрис Дикинсон, Шарлби Дин, Златко Бурич, Долли де Леон, Хенрик Дорсин, Вики Берлин, Вуди Харрельсон, Тобиас Торвид
- Жанр: драма, комедия / Швеция, Франция, Великобритания, Германия, Турция, Греция, США, Дания, Швейцария, Мексика / 147 мин.
- В прокате: с 1 декабря
В шведском фильме—победителе Каннского фестиваля представлены два образа общества потребления: агентство, где отбирают и готовят к подиуму моделей, и океанский круиз с эксклюзивным составом пассажиров. Тут можно встретить и русского бизнесмена, торгующего удобрениями («дерьмом»), и британских торговцев оружием, и псевдогения IT. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое, а отвечает за уборку туалетов неприметная филиппинка, которая себя при случае еще покажет: налицо сатира на современный мир и его классовую иерархию.
Сказка
- Режиссер: Александр Сокуров
- В ролях: Фабио Мастранджело, Лотар Деег, Тим Эттельт, Вахтанг Кучава, Александр Сагабаши, Паскаль Сливански
- Жанр: фантастика / Россия / 78 мин.
- В прокате: с 7 августа
Сама постановка творческой задачи в этом фильме способна вызвать оторопь. Гитлер, Сталин и Муссолини, томясь в зловещем «дантовском» Чистилище, встречают Наполеона и самого Иисуса Христа, но особенно плотно им удается пообщаться с Черчиллем. И бывшим врагам, и бывшим союзникам есть о чем поговорить у врат ада или рая, и эти разговоры (отчасти опирающиеся на документальные записи) вложены в уста исторических персонажей, вырезанных из хроники. Симбиоз игрового и документального таким образом выходит сегодня на новый уровень.
Тар
- Режиссер: Тодд Филд
- В ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс, Софи Кауэр, Марк Стронг, Аллан Кордунер, Мила Богоджевич, Мари-Лу Селлем, Джулиан Гловер, Адам Гопник
- Жанр: драма, музыка / США / 158 мин.
- В прокате: с 1 сентября
Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар (ее виртуозно играет Кейт Бланшетт, награжденная за эту роль в Венеции) становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. При его кажущейся феминизированной современности на самом деле это островок патриархата и автократии. Репутация героини оказывается под угрозой, когда выходит наружу история девушки-самоубийцы, бывшей протеже Лидии. Фильм пускает свои отравленные стрелы и в скрепы политкорректности, и в тех, кто пользуется ее плодами, злоупотребляет ею и при этом критикует.
Проповедь рыбе
- Режиссер: Хилал Байдаров
- В ролях: Рана Аскерова, Орхан Искандарли, Гусейн Насиров
- Жанр: драма, военный / Азербайджан, Мексика, Швейцария, Турция / 89 мин.
- В прокате: с 9 августа
Этот азербайджанский фильм — мощная антивоенная притча. Главный герой, вернувшись с «победоносной войны», продолжает жить по воображаемым приказам своего командира, в то время как жители его родной деревни заживо сгнили, а земля, истощенная нефтяной лихорадкой, превратилась в зону экологической катастрофы. Мрачный сюжет находит контрапункт в исключительной красоте кадров, каждый из которых можно вывесить в картинной галерее.
Естественная история разрушения
- Режиссер: Сергей Лозница
- Жанр: документальный / Германия, Литва, Нидерланды / 112 мин.
- В прокате: с 25 мая
Ковровые бомбардировки союзниками немецких городов принадлежат к самым жестоким страницам Второй мировой, но обычно не причисляются к преступлениям, скорее, к наказаниям, которые не принято обсуждать. Табу нарушил в своей книге «Естественная история разрушения» Винфрид Георг Зебальд. Уже второй раз режиссер Сергей Лозница заимствует название для своего документального кино у этого автора. Первый раз это был «Аустерлиц» — фильм о нацистских концлагерях, превращенных в музейно-туристические объекты, где память о катастрофе неизбежно обесценивается. Теперь переоценке подвергается история бомбардировок.
Спарта
- Режиссер: Ульрих Зайдль
- В ролях: Георг Фридрих, Ганс-Михаэль Реберг, Флорентина Елена Поп
- Жанр: драма / Австрия, Германия, Франция / 101 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Герой фильма, отягощенный целым комплексом проблем, от социальных до сексуальных, чувствует себя неприкаянным в родной Австрии. Он находит заброшенную сельскую школу в румынской Трансильвании и организует мальчишескую коммуну с уроками дзюдо и играми в осажденную крепость. Фильм проявляет связь психических травм героя с тяжелым наследием австрийского общества: отец главного героя умирает в элитном доме престарелых, распевая нацистские марши.
Весна священная
- Режиссер: Фернандо Франко
- В ролях: Валерия Соролья, Тельмо Ирурета, Эмма Суарес
- Жанр: драма / Испания / 109 мин.
- В прокате: с 2 марта
Остроумная история романтических отношений студентки, изучающей химию, и юноши, страдающего церебральным параличом. Героиня-провинциалка из религиозной семьи пытается закрепиться в Мадриде, но не хочет становиться на банальный путь замужества. Она нанимается сексуальной ассистенткой к симпатичному паралитику. Но финал поворачивает житие святой девы нового времени в неожиданном направлении, и в этом повороте свою роль играет балет Стравинского.
Где
- Режиссер: Цай Минлян
- В ролях: Ли Каншэн
- Жанр: короткометражка
- В прокате: с 28 ноября
Фильм-инсталляция тайваньского режиссера, творца эстетики медлительности. Актер Ли Каншен в красном буддийском одеянии бесконечно долго и тщательно разворачивает мышцы своего тела, разлагая на составляющие мельчайшие движения, из которых складывается его походка. Это как будто движущиеся фотографии или ожившие стоп-кадры. Они манифестируют протест против невыносимо быстрого темпа жизни массового общества, внезапно остановленного пандемией. Полноправный герой фильма — парижский Центр Помпиду, символ «бунтарства и свирепости искусства».