Главные фильмы 2022 года

Прах писателя Луиджи Пиранделло перевозят из Рима на его родину — Сицилию. Дело происходит после Второй мировой войны, в годы расцвета неореализма, из которого вышел автор фильма Паоло Тавиани. Постепенно картина перерастает в экранизацию одной из самых драматичных и шокирующих новелл Пиранделло «Гвоздь». Экранизация очень свободная. Паоло Тавиани всю жизнь работал вместе со своим братом Витторио — вплоть до его смерти. Режиссер говорит: «Когда мы с Витторио снимаем фильм по литературе (в данном случае, к сожалению, это был только я), мы благодарим автора: "Спасибо, Пиранделло. Но теперь прощай, мы идем своей дорогой!"».