Ленобласть встречает Новый год в «зеленой» зоне

На последнем в уходящем году заседании правительства Ленинградской области власти региона подписали соглашение об увеличении минимальной заработной платы до 16 987 рублей, отчитались о ситуации с восстановлением прав дольщиков и проверили готовность служб безопасности и жизнеобеспечения Ленобласти в новогодние праздники. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что по итогам года регион находится в «зеленой» зоне федерального «светофора» по большинству показателей социально-экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заседание началось с традиционного предновогоднего подписания трехстороннего регионального соглашения о минимальном размере заработной платы на 2023 год между правительством области, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области. С 1 января он увеличится до 16 987 рублей, а с 1 июля — до 17 385 рублей. Сегодня размер минимальной заработной платы в регионе составляет 15 950 рублей.

О том, как регион справился с сокращением количества обманутых дольщиков, доложил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. По состоянию на 28 декабря, из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в этом году исключено 105 объектов незавершенного строительства, восстановлены права 3,5 тыс. дольщиков. Еще семь жилых долгостроев будут введены в эксплуатацию в оставшиеся дни года, заверил господин Барановский. На конец 2022 года в ЕРПО остается 139 объектов, 76 из которых занимается федеральная ППК «Фонд развития территорий». Дольщики 32 объектов получат от фонда компенсации, 44 объекта будут достроены ППК. По оставшимся 63 объектам Ленобласть восстановит права участников долевого строительства самостоятельно.

Помимо 10,9 млрд рублей бюджетных денег на восстановление прав участников долевого строительства с учетом возможных рисков, региону требуется 8,6 млрд дополнительных средств, подсчитал зампред по строительству и ЖКХ. «Сумма крепкая, нельзя расслабляться»,— прокомментировал последнюю цифру господин Дрозденко.

В целом глава 47-го региона отметил, что экономика Ленобласти выдержала тот серьезный удар, который был нанесен санкциями, и регион выполнил план по доходам бюджета 2022 года (примерно 222,7 млрд рублей.— «Ъ-СПб»). «У нас самый стабильный бюджет с самыми низкими заимствованиями в стране,— сказал господин Дрозденко.— По крайней мере, как сейчас принято говорить, в "светофоре" по большинству показателей мы находимся в "зеленой" зоне».

Александра Тен