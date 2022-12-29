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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о пожизненном заключении за диверсии

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнении Уголовного кодекса статьями, которые предусматривают пожизненное лишение свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, содействие и финансирование диверсий. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Статья «Содействие диверсионной деятельности» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненно. Наказание за «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организацию диверсионного сообщества» предусматривает ограничение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно. Участие в такой организации грозит сроком от 5 до 10 лет.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 14 декабря сообщал, что в 2022 году количество диверсий резко возросло до 21 — в 2021 году зарегистрировали только одну. Наказание в виде пожизненного заключения господин Пискарев называл совершенно оправданным.

Лусине Баласян

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