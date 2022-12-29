Вице-губернатор Москаленко: отсутствие судозаходов в пассажирский порт Петербурга может сохраниться на два года

По итогу 2022 года у пассажирского порта Санкт-Петербурга не было ни одного судозахода, такая ситуация может сохраниться на ближайшие два года. Об этом заявил вице-губернатор города Валерий Москаленко.

«Нет в ближайшие пару лет перспектив у нашей организации "Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»". Ранее у нее было до 800 судозаходов в год и порядка 800-900 тыс. пассажиров прибывало. По итогам 2022 года судозаходов ноль. По понятным причинам. Мы сотрудничали со странами Европы, и, соответственно, на ближайший год, а то и два такая тенденция сохранится»,— сказал господин Москаленко на пресс-конференции в ТАСС.

Меры поддержки, которые порт сейчас получает, по словам вице-губернатора, это льготы по имущественным налогам. Сейчас перевозчик принимает меры по оптимизации затрат, в том числе рассматривается возможности сдачи неиспользуемых помещений порта в аренду.

«Но нужно понимать, что это целый комплекс здания, есть исключительно портовая инфраструктура, есть территории, которые относятся к госгранице и не подлежат сдаче. Тем не менее, также есть имущество, которое может быть вовлечено в оборот, чтобы компенсировать затраты»,— добавил он.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте