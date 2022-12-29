Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты. Документ также закрепил за ней статус символа воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информацией.

Согласно закону, использовать георгиевскую ленту можно только в целях исторической памяти — во время мемориальных мероприятий в честь воинской славы, а также для военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан России.

Публичное осквернение георгиевской ленты будет наказываться штрафом в 3 млн руб. или лишением свободы до трех лет. Те же действия в интернете или совершенные группой лиц по предварительному сговору караются штрафом в 2–5 млн руб. или лишением свободы до пяти лет.

Олеся Павленко