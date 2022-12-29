Росстат изменит список товаров и услуг для расчета инфляции с 2023 года

Росстат расширит перечень товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину для расчета месячной инфляции и включит в него восемь позиций. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. С учетом обновления набор товаров и услуг для ежемесячного наблюдения в следующем году составит 566 позиций.

В пресс-релизе статистического ведомства отмечается, что в обновленную корзину войдут турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, сидячие вагоны в поездах дальнего следования, офисная бумага, чемоданы, а также ряд детских товаров, среди которых соски, кремы и автомобильные кресла для детей.

Из ежемесячного наблюдения за ценами исключены: механические, кварцевые и электронные часы-будильники и бумажные обои. Взамен черного перца горошком Росстат включил сухие приправы и специи.

Из внешних туристических направлений перестанут играть роль при расчете инфляции поездки на Кипр, в Марокко и Тунис (останутся Турция и Египет), Израиль и Иорданию (останутся ОАЭ), Индию, на Мальдивы и Шри-Ланку (останутся Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд).

Кроме того, скорректирован список туристических направлений, которые учитываются при расчете инфляции. Из категории «Поездки в отдельные страны Средиземноморья» из-за высокой цены и малого числа предложений исключены туры на Кипр, в Марокко и Тунис. По той же причине из перечня «Поездок в отдельные страны Ближнего Востока» исключены путешествия в Израиль и Иорданию. Также Росстат исключил поездки в Индию, на Мальдивы и Шри-Ланку из категории путешествий в страны Юго-Восточной Азии.

По данным Росстата, опубликованным вчера, 28 декабря, потребительские цены в стране с начала 2022 года выросли на 12,01%. Размер реальных заработных плат в России с января по октябрь текущего года уменьшился на 1,3%.

Милена Костерева