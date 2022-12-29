Таксисты сверяют коэффициенты

Агрегаторы и водители такси сомневаются, что им удастся сдержать рост цен на поездки в Новый год. 28 ноября об этом их попросили столичные власти. Глава дептранса Максим Ликсутов призвал игроков рынка пассажирских перевозок «устанавливать привычные цены» в период праздников. Он также напомнил, что ежедневно такси в Москве пользуются более полутора миллионов человек. При этом тарифы на поездки в декабре уже заметно выросли. Агрегаторы объясняют увеличение стоимости повышенным спросом и погодными условиями. А водители признались “Ъ FM”, что очень рассчитывают на хороший заработок в новогодние каникулы. Тему продолжит Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среднем поездка на такси в декабре подорожала примерно вдвое. Это касается всех тарифов от «эконом» до «элит». Агрегаторы при заказе уведомляют клиента, что на ценообразовании сказываются факторы вроде сложных погодных условий или большого количества заказов. Собеседница “Ъ FM” Мария такой корреляции не заметила: «Обычно поездка занимает примерно 20 минут и стоит где-то 700 руб. Зайдя в приложение

В этот раз я захожу в приложение "Яндекс.Go" и смотрю, что сумма увеличилась примерно в три раза. Не было ни метели, ни гололеда, но агрегатор все равно уведомлял о повышенном спросе якобы из-за плохих погодных условий. Попробовала подождать еще час, но сумма только увеличилась. В итоге примерно за 20 минут я заплатила около 2 тыс. руб.».

Агрегаторы, впрочем, не отрицают корректировки тарифов. Но утверждают, что повышение стоимости связано не с политикой компании, а с объективными причинами, говорит представитель «Яндекс.Go» Белла Гурина: «Тарифы, из которых складывается цена всей поездки на такси — стоимость 1 км и 1 мин. — в сервисе перед Новым годом не меняются.

Однако стоит учитывать, что финальная цена поездки зависит от множества факторов. Например, соотношение свободных машин в районе и людей, желающих заказать такси, заторы на дороге. Чем меньше свободных водителей, тем дороже поездка. Чтобы привлечь на линию больше водителей, в сервисе автоматически включается повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно».

Есть еще одна причина: весомая часть таксистов — самозанятые. У них нет рабочего графика и обязательств выходить на линию в конкретный день. Поэтому агрегаторы вынуждены поднимать цены искусственно, чтобы замотивировать большее число водителей отправиться на работу в условиях плохой погоды или в праздники, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Таксисты тоже хотят провести праздничный вечер вместе со своими родными. Для того чтобы мотивировать таксистов выйти на работу, конечно, необходимо предлагать повышенный заработок. И если такой премии, новогодней наценки не будет, то, конечно же, водители предпочтут встретить Новый год с семьей, с друзьями. Поэтому здесь, конечно, возникает неразрешимое противоречие».

Сами же водители без повышенных тарифов вряд ли согласились бы выйти на работу в условиях снегопадов и пробок в 10 баллов, соглашается таксист Олег. Он отмечает, что декабрь и первая половина января — важное для отрасли время и по другим причинам: «Если брать опытных и возрастных таксистов, они относятся к Новому году, как продавцы цветов к 8 марта. Впереди январь, с середины этого месяца работа в такси в принципе умирает до марта. Примерно с 15 декабря все водители уже стараются заработать на конец января. А в нынешних условиях — снегопад, гололед, пробки в 10 баллов — тратится больше горюче-смазочных материалов и других расходников. Зачем тогда работать без повышающих коэффициентов?»

Кстати, с просьбой не повышать цены на поездки мэрия выступает как минимум последние несколько лет. В этот раз дептранс даже задержался. Годом ранее аналогичное сообщение было выпущено на день раньше. Только вот скорректировать тарифы агрегаторы так и не успели.

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Иван Корякин