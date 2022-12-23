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Коммерсантъ FM
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Поездки нарасхват

Почему растут цены на услуги такси

Поездки на такси в Москве за последнюю неделю резко подорожали — в некоторых случаях цены выросли вдвое. Время в пути в утренние, дневные и вечерние часы также увеличилось. Причем ситуация сохраняется даже в те периоды, когда в столице нет ни дождя, ни метели и мокрого снега.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В агрегаторах такси соглашаются, что под конец декабря цены на поездки заметно подросли. Но это продиктовано не политикой компаний, а объективными факторами, говорит представитель пресс-службы «Яндекса» Белла Гурина:

Что изменится в работе водителей и агрегаторов

«Тарифы, из которых складывается цена всей поездки на такси, стоимость 1 км и 1 минуты, в сервисе перед Новым годом не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, например, от соотношения свободных машин в районе и людей, желающих заказать такси; от расстояния, длительности поездки, заторов по дороге.

Чем меньше свободных водителей, тем дороже может стоить поездка. Чтобы привлечь на линию больше таксистов, в сервисе автоматически включается повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает на линию больше водителей, и как только их становится достаточно, он исчезает».

Когда цены на поездки вернутся к привычным значениям? По словам PR-директора «Таксовичкоф» Екатерины Зубениной, в ближайшие недели ждать этого не стоит: «Пользователи пытаются угадать период, когда вызывать такси в новогодние праздники выгоднее всего.

За первую неделю нового года и за неделю до него стоимость поездок будет непомерно высокой, поскольку авто на линии меньше, чем клиентов.

Также пользователям нужно учитывать, что, вызывая машину в нескольких сервисах одновременно, вы искусственно создаете повышенный спрос в этой точке, тем самым увеличивая стоимость поездки и провоцируя большое число водителей ехать на один и тот же заказ».

В «Яндекс.Такси», в свою очередь, поделились прогнозами, когда в период новогодних праздников цены на поездки будут не такими высокими. Так, 31 декабря выгоднее всего пользоваться агрегаторами до 20:00. А 1 января машину лучше заказывать после 02:00 и с 8:00 до 11:00.

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Лилия Галявиева

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